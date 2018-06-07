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07.06.2018, 21:03

Турчинов ответил на угрозы Путина

Турчинов ответил на угрозы Путина - Фото
Александр Турчинов

Украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных граждан

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Военные будут всегда адекватно отвечать на угрозы государственности, а Украина существует и будет существовать. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя высказывание президента РФ Владимира Путина во время "прямой линии", передает пресс-служба СНБО.

"Независимо от причитаний испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных граждан, способных ее защитить.

По его словам, это принципиальное отличие украинской государственности от российской. Турчинов отметил, что российское государство способно существовать только в тоталитарных условиях.

7 июня во время"прямой линии" с Путиным из оккупированного Донбасса позвонил российский наемник и выразил опасение, что украинская армия может пойти в наступление во время чемпионата мира по футболу. Президент РФ в ответ заявил, что подобные действия могут привести "к тяжелым последствиям для украинской государственности в целом".

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Теги: александр турчинов, война в донбассе, снбо
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