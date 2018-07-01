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01.07.2018, 12:50

Турчинов поздравил служащих ВМС с профессиональным праздником

Турчинов поздравил служащих ВМС с профессиональным праздником - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Сегодня в Украине отмечается День Военно-морских сил ВСУ

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Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил служащих и ветеранов Военно-морских сил ВСУ.

"Искренне поздравляю боевой состав и ветеранов Военно-морских сил с профессиональным праздником!

Украина издавна была мощной морской державой - история ее флота берет начало со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи. В этом году мы праздновали 100-летие со дня знаменательного события, когда корабли Черноморского флота подняли украинские флаги и перешли под юрисдикцию УНР.

С начала новейшей истории Украины Российская Федерация всячески пыталась помешать утверждению Украины как дееспособной морской державы.

Моряки, оставшиеся верными присяге во время военной агрессии Российской Федерации в Крыму и продолжили достойно выполнять свой долг, бок о бок с другими подразделениями Вооруженных сил помешали планам Кремля уничтожить независимую Украину", - отметил Александр Турчинов.

Он сообщил также, что за время военного конфликта на Донбассе погиб 51 военный Военно-морских сил Украины.

"За время проведения АТО/ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства обороны Украины - 1515, Генштаба - 1385 моряков", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

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Теги: снбо
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