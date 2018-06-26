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26.06.2018, 13:55

Турчинов рассказал, как превратить города в неприступные крепости

Турчинов рассказал, как превратить города в неприступные крепости - Фото
Александр Турчинов (фото - turchynov.com)

По словам Турчинова, система территориальной обороны, которая создается в Украине, является фундаментом защиты страны в условиях военного конфликта

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Многоэшелоновая система территориальной обороны, которая создается в Украине, является залогом и фундаментом защиты страны в условиях масштабного военного конфликта. Об этом 26 июня на полигоне в Черниговской области заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сказано на его сайте.

По словам Турчинова, в каждой области Украины создают дополнительные подразделения для защиты от врага. Речь идет о бригадах территориальной обороны и отдельных резервных подразделениях Национальной гвардии и пограничников.

"Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода преобразование каждого района, каждого города в неприступную крепость", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, мощная многоэшелонная территориальная оборона - залог защиты Украины в условиях масштабного военного противостояния.

"В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию", - добавил Турчинов.

Он подчеркнул, что к территориальной обороне могут присоединяться и ветераны АТО, и молодежь призывного возраста.

Секретарь СНБО отметил, что Минобороны и Генштаб готовят проект закона о территориальной обороне Украины, который после одобрения на заседании СНБО будет внесен в Раду.

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Ранее Турчинов заявил, что в условиях гонки ядерных вооружений России, США, Китая и других стран приоритетом Украины должно стать создание мощного оружия сдерживания.

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Теги: александр турчинов, снбо, территориальная оборона
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