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07.06.2018, 10:47

Турчинов упрекнул европолитиков за "усталость от санкций"

Турчинов упрекнул европолитиков за "усталость от санкций" - Фото
Александр Турчинов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В сложившейся на территории Европы ситуации у Украины "нет другой альтернативы, кроме как рассчитывать на собственные силы", заявил секретарь СНБО

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Украине в войне против России нужно рассчитывать только на свои силы, так как "все больше" европолитиков говорят, что их страны якобы устали от побочного эффекта санкций против РФ, и предлагают их отменить или ослабить. Об этом на Национальном экспертном форуме заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает корреспондент LIGA.net.

"То есть Украина не устала от крови и боли, которую мы чувствуем каждый день. А наши партнеры устали от санкций", - сыронизировал секретарь СНБО.

Турчинов напомнил, что эти санкции защищают в первую очередь саму Европу.

"В этих условиях у нас нет другой альтернативы, кроме как рассчитывать на собственные силы. Как это мы делали все последние годы", - подчеркнул он.

Секретарь Совнацбеза добавил, что речь идет в том числе о развитии обороноспособности страны.

Читайте также: Турчинов: Вынуждены рассчитывать только на свои оборонные силы (2016 год)

Вчера, 6 июня, французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж выступает против быстрого пересмотра евросанкций против России. Такое замечание он сделал после того, как премьер Италии Джузеппе Конте захотел пересмотра санкций ЕС.

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Теги: санкции, александр турчинов, война в донбассе, ОПК, снбо
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