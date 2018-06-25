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25.06.2018, 15:12

У детей нового главы Донецкой ОГА имущества на миллионы – СМИ

У детей нового главы Донецкой ОГА имущества на миллионы – СМИ - Фото
Александр Куць (фото - скриншот видео)

Декларация Александра Куця закрыта, поскольку он ранее работал в Службе безопасности Украины

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Детям нового губернатора Донецкой области Александра Куця подарили квартиру за четыре млн грн, в их собственности также находится здание площадью 90 кв м и 10 соток земли под Киевом. Об этом сообщает Bihus.Info.

"В сентябре 2017 года отец, брат и Екатерина Куць, которая, вероятно, приходится генералу женой, основали в селе Лесники под Киевом обслуживающий кооператив "Садовое общество. Усадьба", - отмечает издание.

По данным СМИ, владельцами 90-метрового здания, в котором зарегистрировано юрлицо, и 10 соток земли, оказались дети Куця - Анастасия и Александр. Недвижимость была им подарена 6 декабря 2017 года.

"Однако в тот день же Анастасия и Александр Куць получили и значительно интереснее подарок - квартиру площадью 98 кв метров в жилом комплексе бизнес-класса Французский квартал. Цены на подобные трехкомнатные квартиры здесь стартуют от 44 тыс грн за квадратный метр, поэтому стоимость данного помещения составляет около 4,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Согласно информации из открытого реестра МВД, новый губернатор владеет автомобилем Volkswagen Touareg 2007 года выпуска, Екатерина Куць также является владелицей микроавтобуса Volkswagen Multivan 2010 года выпуска.

Фото: bihus.info

Приблизительная стоимость этих автомобилей составляет примерно $35-40 тыс.

До своего назначения в 2015-2017 годах Александр Куц возглавлял Главное управление СБУ в Донецкой области, а ранее в течение года работал начальником спецслужбы Киевской области.

В 2009-2014 годах Куць был заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Декларация Куця закрыта, поскольку он ранее работал в СБУ.

По данным сайта центра противодействия коррупции, новоназначенный глава Донецкой ОГА в нарушение закона не подал электронную декларацию. "Это является грубым нарушением закона и влечет за собой уголовную ответственность", - отмечается в сообщении.

22 июня президент назначил генерал-майора Службы безопасности Украины Александра Куця новым руководителем Донецкой областной военно-гражданской администрации.

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Теги: декларация, дети, александр куць
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