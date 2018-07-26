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26.07.2018, 09:29

У дочери Гройсмана нашли фирму в Лондоне - СМИ

У дочери Гройсмана нашли фирму в Лондоне - СМИ - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным издания Наші гроші, дочь премьер-министра Юлия Гройсман является директором и единственным владельцем фирмы "2100 consultancy ltd"

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Дочь премьер-министра Владимира Гроймана Юлия в мае 2017 года зарегистрировала в Лондоне собственную фирму "2100 consultancy ltd". Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на британский реестр "Companies House".

Юлия Гройсман является директором и единственным владельцем фирмы с уставным капиталом в размере один фунт стерлингов. Фирма прописана на Stamford Square, 2, SW15 2BF.

Фото: beta.companieshouse.gov.uk

Вид деятельности фирмы указан "Solicitors". Солиситер - это категория адвокатов в Англии, которые готовят судебные материалы для барристеров - адвокатов высшего ранга.

Юлия Гройсман работает солиситором в компании "Gvc Marketing (UK) Limited", которая занимается букмекерским и игровым бизнесом.

Она 1991 года рождения, училась в Лондонском университете на юридическом факультете.

26 апреля 2018 года сообщалось, что за прошлый год Гройсман заработал 435,6 тыс грн. В Винницкой области у него два дома - 534 и 461 кв м, три земельных участка, три магазина. Две квартиры в Киеве и Виннице оформлены на тещу.

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Теги: владимир гройсман, дочь гройсмана, фирма в Лондоне
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