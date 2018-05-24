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24.05.2018, 12:17

У кого из нардепов и сколько недвижимости за рубежом: инфографика

У кого из нардепов и сколько недвижимости за рубежом: инфографика - Фото
Лазурный берег (фото - tourismepaca.fr)

Журналисты подсчитали депутатские дома на Лазурном побережье Франции, Золотых песках Испании, а также в других местах планеты

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В 2017 году народные депутаты задекларировали 55 домов за рубежом, и рекордсменом тут оказался представитель Оппоблока Вадим Новинский: в РФ он с семьей владеет около 6 га земли и 5 квартирами общей площадью около 1000 кв. метров. Об этом пишут журналисты-расследователи ресурса bihus.info.

Также на территории страны-оккупанта Новинскому принадлежит нежилое помещение (453 кв. м), гараж (79 кв. м) и недостроенный жилой дом неизвестной площади.

Юлия Левочкина владеет тремя участками, двумя виллами (1056 и 337 кв. м) во Франции, а также 332-метровыми апартаментами в Греции: эта недвижимость записана на компании, у которых она бенефициар.

Аналогичными греческими апартаментами через свой кипрский оффшор владеет ее брат Сергей Левочкин. Он также задекларировал пользование 1056-метровой виллой сестры на Лазурном побережье (оценивается в 40 млн евро, сейчас на нее наложен арест).

Жена и дочь "бронзового призера" рейтинга - Ярослава Дубневича - владеют 15 сотками и торгово-офисным зданием (459 кв. м) в Латвии.

Дом на 270 кв. м и 16 соток в Германии задекларировал Борислав Розенблат.

Замыкает топ-5 рейтинга первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко: на его фирму записан дом (539 кв. м) в Испании. Также он задекларировал апартаменты неизвестной площади во Франции, которые арендует его дочь Ольга (учится там в одном из самых престижных институтов моды и дизайна в мире - Istituto Marangoni).

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В топ-10 входят также Александр Герега с женой, Евгений Рыбчинский, Максим Ефимов, Антон Киссе и Руслан Демчак с женой.

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По данным журналистов, самой популярной страной по количеству недвижимости оказалась Россия - там нардепы владеют 13 объектами недвижимости. 11 из них принадлежат Новинскому, еще одной квартирой (220 кв. м) и машиноместом там владеет жена председателя фракции Оппоблока Юрия Бойко. На втором месте по популярности - Франция (9), на третьем - Болгария (6); далее следуют Испания (5) и США (5).

В 2017 году 24 нардепа указали в своих декларациях 55 объектов недвижимого имущества в 15 зарубежных странах.

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Теги: коррупция, расследование, недвижимость, инфографика, депутаты
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