Минск не спорит с Москвой по Донбассу и Крыму - МИД Беларуси

Владимир Макей (фото - tut.by)

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Беларусь заняла нейтральную позицию относительно аннексии Крыма и вторжения россиян в Донбасс

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Минск занял нейтральную позицию по Украине и поэтому споров по этому поводу с Москвой не возникает. Об этом сказал глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью tut.by.

"Мы считаем, что если нам было предложено сыграть такую роль (площадки для переговоров), то мы должны придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем участникам", - объяснил дипломат.

По его словам, Беларусь делает все свои шаги исходя из необходимости преодолеть конфронтацию, а не усилить ее.

Глава МИД отметил, что предоставление переговорной площадки по Донбассу помогло Беларуси нормализировать отношения с Западом.

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Раньше, по информации СМИ, президент Петр Порошенко дал понять, что не поддерживает идею участия Беларуси в миротворческой миссии в Донбассе.