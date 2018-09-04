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04.09.2018, 10:52

Минск не спорит с Москвой по Донбассу и Крыму - МИД Беларуси

Минск не спорит с Москвой по Донбассу и Крыму - МИД Беларуси - Фото
Владимир Макей (фото - tut.by)

Беларусь заняла нейтральную позицию относительно аннексии Крыма и вторжения россиян в Донбасс

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Минск занял нейтральную позицию по Украине и поэтому споров по этому поводу с Москвой не возникает. Об этом сказал глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью tut.by.

"Мы считаем, что если нам было предложено сыграть такую роль (площадки для переговоров), то мы должны придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем участникам", - объяснил дипломат.

По его словам, Беларусь делает все свои шаги исходя из необходимости преодолеть конфронтацию, а не усилить ее.

Глава МИД отметил, что предоставление переговорной площадки по Донбассу помогло Беларуси нормализировать отношения с Западом. 

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Раньше, по информации СМИ, президент Петр Порошенко дал понять, что не поддерживает идею участия Беларуси в миротворческой миссии в Донбассе. 

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Теги: Россия, Донбасс, владимир макей, мид беларуси, Минские переговоры
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