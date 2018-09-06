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06.09.2018, 09:57

У Порошенко есть ситуационная комната, как в Белом доме - Шимкив

У Порошенко есть ситуационная комната, как в Белом доме - Шимкив - Фото
Петр Порошенко (фото — Андрей Гудзенко / LIGA.net)

На многих экранах в кабинете выводится информация о ситуации, и присутствующие сразу видят всю картину, что увеличивает эффективность принятия решений

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На Банковой у президента Петра Порошенко некоторое время назад "с нуля" появилась ситуационная комната, которая имеет всю инфраструктуру, как в Белом доме. Об этом, пишет Украинская правда, рассказал бывший заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив, уволившийся в последний день лета.

"Это конкретная комната с возможностью подключения к открытым и закрытым источникам информации, объединять все информационное пространство, в котором работает президент с людьми, которые принимают решения", - сообщил он.

По словам экс-чиновника, ситуационная комната собирается в зависимости от тематики: "Когда мы говорим об экономических вопросах, то это будет премьер, президент, министр экономики, финансов... может быть приглашен председатель НБУ".

Также она может превращаться в военный кабинет - "это Генштаб, министр обороны, глава СБУ".

"В чем смысл ситуационной комнаты? На многих экранах выводится информация. Вы сразу видите положение дел. Люди все обсуждают, а на экранах - цифры, факты, оперативная информация и так далее. Это значительно увеличивает эффективность принятия решений", - пояснил Шимкив.

Он также заявил, что оборудование для помещения брали в ЦИК, Укртелекоме, НБУ и "где только можно".

В американском Белом доме ситуационная комната, предназначенная для работы в период кризисов, расположена в подвальном этаже Западного крыла комплекса.

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Шимкив был назначен замглавы АП в июле 2014 года. На Банковой заведовал вопросами проведения административных, социальных и экономических реформ. Как экс-чиновник уточнил LIGA.net, он собирается вернуться в инновационный бизнес.
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Теги: петр порошенко, Дмитрий Шимкив, администрация президента, банковая, ситуационная комната, кабинет
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