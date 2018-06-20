У Порошенко отказались отвечать Лещенко, подан ли иск против ВВС

Администрация президента Украины

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В мае ВВС написала, что адвокат Трампа получил деньги за организацию его встречи с Порошенко, на Банковой пригрозили изданию судом

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В Администрации президента Украины отказались сообщить народному депутату Сергею Лещенко, подан ли судебный иск против ВВС за публикацию о том, что адвокат Дональда Трампа якобы получил деньги за организацию его встречи с Петром Порошенко в 2017 году.

Лещенко опубликовал в Facebook ответ на свой депутатский запрос по этому поводу, в котором сказано, что "в случае поступления обращений, содержание которых не соответствует закону или выходит за пределы компетенции адресата, последний не обязан удовлетворять требования запроса".

Неизвестно, как был сформулирован запрос депутата. Сам он утверждает, что спросил, "когда именно был подан иск и в какой суд".

"И сегодня получил отписку от главы администрации президента Райнина. Из которой можно сделать вывод, что никакого иска Порошенко не подал. А значит, все-таки нет дыма без огня - и деньги были?" – написал Лещенко.

23 мая ВВС со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что Майкл Коэн, адвокат Дональда Трампа, получил тайный платеж в размере не менее $400 тыс за организацию переговоров между Петром Порошенко и президентом США.

Коэн и АП назвали эти данные "откровенной ложью", пригрозив службе ВВС судом.