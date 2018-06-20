Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.06.2018, 20:44

У Порошенко отказались отвечать Лещенко, подан ли иск против ВВС

У Порошенко отказались отвечать Лещенко, подан ли иск против ВВС - Фото
Администрация президента Украины

В мае ВВС написала, что адвокат Трампа получил деньги за организацию его встречи с Порошенко, на Банковой пригрозили изданию судом

Реклама
Реклама

В Администрации президента Украины отказались сообщить народному депутату Сергею Лещенко, подан ли судебный иск против ВВС за публикацию о том, что адвокат Дональда Трампа якобы получил деньги за организацию его встречи с Петром Порошенко в 2017 году.

Лещенко опубликовал в Facebook ответ на свой депутатский запрос по этому поводу, в котором сказано, что "в случае поступления обращений, содержание которых не соответствует закону или выходит за пределы компетенции адресата, последний не обязан удовлетворять требования запроса".

Неизвестно, как был сформулирован запрос депутата. Сам он утверждает, что спросил, "когда именно был подан иск и в какой суд".

"И сегодня получил отписку от главы администрации президента Райнина. Из которой можно сделать вывод, что никакого иска Порошенко не подал. А значит, все-таки нет дыма без огня - и деньги были?" – написал Лещенко.

23 мая ВВС со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что Майкл Коэн, адвокат Дональда Трампа, получил тайный платеж в размере не менее $400 тыс за организацию переговоров между Петром Порошенко и президентом США.

Коэн и АП назвали эти данные "откровенной ложью", пригрозив службе ВВС судом.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 20.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, дональд трамп, иск, ввс, сергей лещенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Безъядерная КНДР: Порошенко напомнил о Будапештском меморандуме
Политика Безъядерная КНДР: Порошенко напомнил о Будапештском меморандуме
Джулиани не верит в "проплаченную" встречу Порошенко и Трампа
Политика Джулиани не верит в "проплаченную" встречу Порошенко и Трампа
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 