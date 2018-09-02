Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.09.2018, 17:29

У посольства РФ в Киеве "провели в бетон" взорванного Захарченко

У посольства РФ в Киеве "провели в бетон" взорванного Захарченко - Фото
40683913_1885388218208079_1843447744954368000_n

Люди принесли под посольство страны-агрессора РФ, которая руководит обезглавленной террористической организацией ДНР, кур-гриль и настойку боярышника

Реклама
Реклама

В Киеве возле посольства страны-агрессора РФ "прощались" с ликвидированнвм главарем контролируемой Кремлем террористической организации ДНР Александром Захарченко. Об этом сообщил глава член Общественного совета при Минсоцполитики Украины Дмитрий Витов на своей странице в Facebook. 

"Хожу под посольство концлагеря как на любимую работу. Весело, с шампанским, шутками и танцами провели в последний путь в бетон короля окорочков Захарченко. ССО! Мы ждем следующих!" - написал он. 

На акцию люди принесли жаренных кур-гриль и настойку боярышника, отравление которой в России - довольно частое явление.

Читайте также: Тема дня. Захарченко встретился с Кобзоном в кафе Сепар: детали

У забора поставили в ряд фотографии скончавшегося ранее российского пропагандиста и депутата госдумы РФ Иосифа Кобзона, Захарченко и Владимира Путина, который весело машет рукой.

Читайте также: На похороны уничтоженного Захарченко согнали бюджетников: фото

31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" был уничтожен главарь боевиков ДНР Александр Захарченко и ранены получили еще три человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев и два охранника Захарченко.

В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн". Боевики заявили, что задержали подозреваемых. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: посольство россии, боевики днр, Александр Захарченко, убийство захарченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
ГПУ закроет производство против Захарченко - Луценко
Происшествия ГПУ закроет производство против Захарченко - Луценко
"Школьное перемирие": ОБСЕ сообщила о танках и Градах боевиков
Происшествия "Школьное перемирие": ОБСЕ сообщила о танках и Градах боевиков
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 