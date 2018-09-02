У посольства РФ в Киеве "провели в бетон" взорванного Захарченко

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Люди принесли под посольство страны-агрессора РФ, которая руководит обезглавленной террористической организацией ДНР, кур-гриль и настойку боярышника

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В Киеве возле посольства страны-агрессора РФ "прощались" с ликвидированнвм главарем контролируемой Кремлем террористической организации ДНР Александром Захарченко. Об этом сообщил глава член Общественного совета при Минсоцполитики Украины Дмитрий Витов на своей странице в Facebook.

"Хожу под посольство концлагеря как на любимую работу. Весело, с шампанским, шутками и танцами провели в последний путь в бетон короля окорочков Захарченко. ССО! Мы ждем следующих!" - написал он.

На акцию люди принесли жаренных кур-гриль и настойку боярышника, отравление которой в России - довольно частое явление. Читайте также: Тема дня. Захарченко встретился с Кобзоном в кафе Сепар: детали У забора поставили в ряд фотографии скончавшегося ранее российского пропагандиста и депутата госдумы РФ Иосифа Кобзона, Захарченко и Владимира Путина, который весело машет рукой.

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31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" был уничтожен главарь боевиков ДНР Александр Захарченко и ранены получили еще три человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев и два охранника Захарченко.

В СБУ считают уничтожение Захарченко "результатом междоусобных войн". Боевики заявили, что задержали подозреваемых. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.