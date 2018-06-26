У Путина ответили генсеку Совета Европы о помиловании Сенцова

Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

commenthover

Пресс-секретарь президента РФ говорит, что пока не видел письма генсека Совета Европы Владимиру Путину о помиловании Олега Сенцова

Реклама

Реклама

Просьба о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, направленная генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, не может стать основанием для каких-либо действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские РИА Новости.

"Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать. Но, вы знаете, что подобные просьбы, с точки зрения российского законодательства, не могут стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации. Эта процедура прописана в законе", - сказал Песков.

Он добавил, что пока не обладает информацией о дальнейшей судьбе Сенцова: "Нет, новостей и подвижек нет".

26 июня 2018 года генеральный секретарь Совета Европы подал официальную просьбу к президенту России помиловать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который отбывает незаконно наказание в российской тюрьме и голодает уже 44-й день.

Читайте также: Сенцов не будет просить Путина о помиловании - адвокат

19 июня первый замспикера Рады Ирина Геращенко и глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обратились к генсеку Совета Европы с письмом об украинских политзаключенных. На следующий день он после встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой заявил, что Сенцов "должен быть освобожден по гуманитарным основаниям" и он, генсек СЕ, готов просить Кремль о его "помиловании". Позднее он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Смотрите также: "Этапом через пол-Земли": фильм к месяцу голодовки Сенцова

Режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку.