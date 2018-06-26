Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.06.2018, 13:44

У Путина ответили генсеку Совета Европы о помиловании Сенцова

У Путина ответили генсеку Совета Европы о помиловании Сенцова - Фото
Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

Пресс-секретарь президента РФ говорит, что пока не видел письма генсека Совета Европы Владимиру Путину о помиловании Олега Сенцова

Реклама
Реклама

Просьба о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, направленная генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, не может стать основанием для каких-либо действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские РИА Новости.

"Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать. Но, вы знаете, что подобные просьбы, с точки зрения российского законодательства, не могут стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации. Эта процедура прописана в законе", - сказал Песков.

Он добавил, что пока не обладает информацией о дальнейшей судьбе Сенцова: "Нет, новостей и подвижек нет".

26 июня 2018 года генеральный секретарь Совета Европы подал официальную просьбу к президенту России помиловать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который отбывает незаконно наказание в российской тюрьме и голодает уже 44-й день.

Читайте также: Сенцов не будет просить Путина о помиловании - адвокат

19 июня первый замспикера Рады Ирина Геращенко и глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обратились к генсеку Совета Европы с письмом об украинских политзаключенных. На следующий день он после встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой заявил, что Сенцов "должен быть освобожден по гуманитарным основаниям" и он, генсек СЕ, готов просить Кремль о его "помиловании". Позднее он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Смотрите также: "Этапом через пол-Земли": фильм к месяцу голодовки Сенцова

Режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 26.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, дмитрий песков, Олег Сенцов, турбьерн ягланд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Ответный шаг: Украина не пустит омбудсмена РФ к заключенным
Политика Ответный шаг: Украина не пустит омбудсмена РФ к заключенным
Генсек Совета Европы попросил Путина освободить Олега Сенцова
Политика Генсек Совета Европы попросил Путина освободить Олега Сенцова
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 