У Путина ответили матери Сенцова на просьбу о помиловании

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Кремль пообещал рассмотреть обращение матери Олега Сенцова к президенту РФ

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Обращение матери украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова к президенту Владимиру Путину о помиловании будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает российский РБК.

"Оно не останется без внимания", - сказал он, отметив, что ему неизвестно, поступило ли уже обращение в администрацию президента.



Песков подчеркнул, что законодательство России предусматривает, что просьбу о помиловании должен писать осужденный. "Если я правильно помню, такие случаи в законе не прописаны. Там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования", — пояснил пресс-секретарь.

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На уточняющий вопрос, когда можно ожидать рассмотрения прошения после того, как оно попадет в Кремль, Песков затруднился назвать сроки: "Потом, вы знаете, это же такой случай достаточно резонансный...,конечно это будет рассмотрено, но сроков каких-то я здесь не могу назвать".

Пескова спросили, как тогда быть с судебной практикой, когда Надежда Савченко была отпущена, хотя она отказывалась подавать прошение. "Этот вопрос лежит в юридической плоскости, то есть не могу вам на него ответить, не входит в мою компетенцию", — сказал он.



12 июля 2018 года сообщалось, что мать Сенцова Людмила написала Путину ходатайство о помиловании.

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Сегодня Олегу Сенцову исполняется 42 года.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье.

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.