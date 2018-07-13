Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.07.2018, 13:46

У Путина ответили матери Сенцова на просьбу о помиловании

У Путина ответили матери Сенцова на просьбу о помиловании - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Кремль пообещал рассмотреть обращение матери Олега Сенцова к президенту РФ

Реклама
Реклама

Обращение матери украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова к президенту Владимиру Путину о помиловании будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает российский РБК.

"Оно не останется без внимания", - сказал он, отметив, что ему неизвестно, поступило ли уже обращение в администрацию президента.

Песков подчеркнул, что законодательство России предусматривает, что просьбу о помиловании должен писать осужденный. "Если я правильно помню, такие случаи в законе не прописаны. Там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования", — пояснил пресс-секретарь.

Читайте также: Геращенко ответила Пескову: Савченко освободили без ее обращения

На уточняющий вопрос, когда можно ожидать рассмотрения прошения после того, как оно попадет в Кремль, Песков затруднился назвать сроки: "Потом, вы знаете, это же такой случай достаточно резонансный...,конечно это будет рассмотрено, но сроков каких-то я здесь не могу назвать".

Пескова спросили, как тогда быть с судебной практикой, когда Надежда Савченко была отпущена, хотя она отказывалась подавать прошение. "Этот вопрос лежит в юридической плоскости, то есть не могу вам на него ответить, не входит в мою компетенцию", — сказал он.

12 июля 2018 года сообщалось, что мать Сенцова Людмила написала Путину ходатайство о помиловании.

Читайте также: Уникальные кадры: первое за два года видео Сенцова в колонии

Сегодня Олегу Сенцову исполняется 42 года. 

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье. 

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 13.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, дмитрий песков, Надежда Савченко, Олег Сенцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Счет на ЧМ-2018 по футболу 61:0 в пользу Сенцова - Геращенко
Политика Счет на ЧМ-2018 по футболу 61:0 в пользу Сенцова - Геращенко
Мать Сенцова попросила Путина о помиловании сына: текст письма
Политика Мать Сенцова попросила Путина о помиловании сына: текст письма
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 