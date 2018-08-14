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14.08.2018, 22:44

У Путина ответили матери Сенцова о помиловании

У Путина ответили матери Сенцова о помиловании - Фото
Олег Сенцов (фото - Людмила Денисова / Facebook)

Сестра украинского политзаключенного уверена, что Олега Сенцова освобождать не собираются

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Для начала процедуры помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой. Об этом говорится в ответе матери Сенцова управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ, сообщает Hromadske.ua.

В Администрации заявили, что просьба матери Олега Людмилы Сенцовой направили  временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для его предварительного рассмотрения.

"Вместе с тем объясняем, что в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации ... процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в которой он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание", - говорится в ответе АП России матери Сенцова.

 В АП РФ отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

 Сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что этот ответ свидетельствует о том, что Олега освобождать не собираются.

"Реакция матери на это достаточно неплохая. Мне кажется, что она просто не осознала суть документа. Мы с адвокатом будем думать, что делать дальше. Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются. Они до сих пор называют его гражданином России и дали понять, что просьба матери (о помиловании, - ред.) не сработала", - сказала Каплан.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля его мать написала Путину ходатайство о помиловании.

13 июля мать Сенцова написала президенту РФ ходатайство о помиловании. 

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на письмо брата сообщила, что тот "почти не встает", "все катастрофически плохо" и "конец близок". Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь.

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Теги: владимир путин, Олег Сенцов, наталья каплан, голодовка сенцова
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