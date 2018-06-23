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23.06.2018, 06:35

У Путина прокомментировали обмен Сенцова

У Путина прокомментировали обмен Сенцова - Фото
Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

Кремль пояснил сложности с обменом украинского политзаключенного

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В вопросе об обмене осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова есть много проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает российский РБК.

Отвечая на вопрос, связаны ли сложности с обменом Сенцова с тем, что он не признает себя гражданином России, пресс-секретарь отметил, что режиссер осужден по тяжкой статье.

"И главное — кто он де-юре, даже если себя россиянином не признает", - добавил Песков.

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19 июня первый замспикера Рады Ирина Геращенко и глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обратились к генсеку Совета Европы с письмом об украинских политзаключенных. На следующий день он после встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой заявил, что Сенцов "должен быть освобожден по гуманитарным основаниям" и он, генсек СЕ, готов просить Кремль о его "помиловании". Позднее он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая политзаключенного своим гражданином.

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку.

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Теги: дмитрий песков, Олег Сенцов
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