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27.06.2018, 12:20

У Рабиновича ищут гражданство Израиля: САП направит запрос

У Рабиновича ищут гражданство Израиля: САП направит запрос - Фото
Вадим Рабинович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат фигурирует в уголовном деле НАБУ по признакам декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения

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Специализированная антикоррупционная прокуратура обратится к Израилю с просьбой предоставить документы, подтверждающие возможное наличие у народного депутата от Оппозиционного блока Вадима Рабиновича гражданства этой страны. Об этом говорится в определении Соломенского райсуда Киева от 12 июня 2018 года.

Рабинович с января 2018 года фигурирует в уголовном производстве, открытом НАБУ по признакам декларирования недостоверной информации (ст. 366-1 УК) и незаконного обогащения (ч. 3 ст. 368-2 УК).

В решении суда отмечается, что депутат не указал в декларациях за 2015-2017 годы финансовые обязательства и другие объекты, зарегистрированные на гражданина Израиля Давида Рабиновича, тогда как у следствия есть подозрения, что это одно и то же лицо. Чтобы проверить это предположение, правоохранители хотят обратиться в компетентные органы Израиля с просьбой предоставить соответствующие документы.

Суд разрешил САП доступ к документам, которые, возможно, подавались Рабиновичем для получения израильского гражданства, и материалам, подтверждающим факт его наличия у депутата. Также прокуроры хотят получить копии документов, подтверждающих факт прекращения иностранного гражданства, если таковой был.

В феврале 2018 года депутат от БПП Сергей Каплин заявил, что НАБУ открыло дело против Рабиновича по двум статьям УК.

В апреле НАПК заподозрило Рабиновича в декларировании недостоверной информации и направило соответствующее заключение в НАБУ.

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Теги: двойное гражданство, декларации депутатов, вадим рабинович, депутат, гражданство израиля
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