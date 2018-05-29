У Рады в мае худший показатель по голосованиям с начала сессии

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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В текущем месяце на пленарных заседаниях парламента ни разу не проголосовали 15 депутатов, сообщили в КИУ

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В мае 2018 года 71 народный депутат пропустил 90% голосований на пленарных заседаниях Верховной Рады, сообщает Комитет избирателей Украины. Это худший месячный показатель после января 2018-го, когда почти не голосовали 127 нардепов, и с момента начала текущей восьмой сессии парламента, которая открылась 6 февраля.

По данным КИУ, всего в мае ни разу не проголосовали (не нажимали кнопки "за", "против", "воздержался") 15 депутатов.

Парламентарии Вадим Рабинович и Ефим Звягильский (Оппозиционный блок), Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Андрей Билецкий, Константин Жеваго, Сергей Мельничук (все – внефракционные), Петр Сабашук, Виталий Чепинога (Блок Петра Порошенко), Денис Дзензерский (Народный фронт) пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки. Некоторые из них присутствовали в Раде на момент голосований, однако участия в них не принимали.

Ни разу в мае не проголосовали скрывающиеся от следствия Евгений Бакулин (Оппоблок), Сергей Клюев и Александр Онищенко (оба – внефракционные), а также Вячеслав Константиновский, написавший заявление о сложении депутатских полномочий, и находящаяся в СИЗО Надежда Савченко.

Инфографика: cvu.org.ua (нажмите для увеличения)

Всего в текущем месяце состоялось 12 пленарных заседаний Рады, на которых было проведено 462 голосования.

В апреле 2018 года 11 депутатов не участвовали ни в одном голосовании на пленарных заседаниях Рады.