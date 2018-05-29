Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.05.2018, 15:33

У Рады в мае худший показатель по голосованиям с начала сессии

У Рады в мае худший показатель по голосованиям с начала сессии - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В текущем месяце на пленарных заседаниях парламента ни разу не проголосовали 15 депутатов, сообщили в КИУ

Реклама
Реклама

В мае 2018 года 71 народный депутат пропустил 90% голосований на пленарных заседаниях Верховной Рады, сообщает Комитет избирателей Украины. Это худший месячный показатель после января 2018-го, когда почти не голосовали 127 нардепов, и с момента начала текущей восьмой сессии парламента, которая открылась 6 февраля.

По данным КИУ, всего в мае ни разу не проголосовали (не нажимали кнопки "за", "против", "воздержался") 15 депутатов.

Парламентарии Вадим Рабинович и Ефим Звягильский (Оппозиционный блок), Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Андрей Билецкий, Константин Жеваго, Сергей Мельничук (все – внефракционные), Петр Сабашук, Виталий Чепинога (Блок Петра Порошенко), Денис Дзензерский (Народный фронт) пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки. Некоторые из них присутствовали в Раде на момент голосований, однако участия в них не принимали.

Ни разу в мае не проголосовали скрывающиеся от следствия Евгений Бакулин (Оппоблок), Сергей Клюев и Александр Онищенко (оба – внефракционные), а также Вячеслав Константиновский, написавший заявление о сложении депутатских полномочий, и находящаяся в СИЗО Надежда Савченко.

Инфографика: cvu.org.ua (нажмите для увеличения)

Всего в текущем месяце состоялось 12 пленарных заседаний Рады, на которых было проведено 462 голосования.

В апреле 2018 года 11 депутатов не участвовали ни в одном голосовании на пленарных заседаниях Рады.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, депутаты-прогульщики, рада восьмого созыва, народные депутаты, голосования в раде
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Луценко просит Раду привлечь нардепа к уголовной ответственности
Политика Луценко просит Раду привлечь нардепа к уголовной ответственности
В комитете Рады сказали, когда дадут ход представлению на Дунаева
Политика В комитете Рады сказали, когда дадут ход представлению на Дунаева
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 