У РФ есть два прошения о помиловании Сенцова - адвокат

Российским властям направили два прошения о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сказал его адвокат Дмитрий Динзе в эфире Громадського.
Он не уточнил, от кого эти прошения. Известно, что одно из них - из Европы и еще одно - местное.
"Пусть люди сами озвучивают, я не могу этого озвучить", - сказал Динзе.
Адвокат уточнил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья, это могут быть и люди из-за границы, и чиновники.
Динзе сказал, что Сенцов находится в медсанчасти и его состояние стабильное, угрозы пока нет.
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26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд направил просьбу о помиловании Олега Сенцова. В России сказали, что еще ничего не получили, но эта просьба не может стать основанием для каких-либо действий.