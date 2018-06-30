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30.06.2018, 07:30

У РФ есть два прошения о помиловании Сенцова - адвокат

У РФ есть два прошения о помиловании Сенцова - адвокат - Фото
Олег Сенцов (фото - Сергей Карпов/Медиазона)

Одно прошение - из Европы, а второе - из России, но кто конкретно их подал, адвокат Сенцова не называет

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Российским властям направили два прошения о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сказал его адвокат Дмитрий Динзе в эфире Громадського.

Он не уточнил, от кого эти прошения. Известно, что одно из них - из Европы и еще одно - местное.

"Пусть люди сами озвучивают, я не могу этого озвучить", - сказал Динзе.

Адвокат уточнил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья, это могут быть и люди из-за границы, и чиновники. 

Динзе сказал, что Сенцов находится в медсанчасти и его состояние стабильное, угрозы пока нет.

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26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд направил просьбу о помиловании Олега Сенцова. В России сказали, что еще ничего не получили, но эта просьба не может стать основанием для каких-либо действий. 

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Теги: прошение о помиловании, рф, Олег Сенцов
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