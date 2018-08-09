У Рината Ахметова рассказали о работе с Манафортом

Ринат Ахметов (скриншот из видеозаписи)

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В суде по делу политтехнолога из США назывались имена его клиентов - Ринат Ахметов, Сергей Левочкин, Сергей Тигипко, Андрей Клюев и Борис Колесников

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В холдинге украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ утверждают, что сотрудничество с американским политтехнологом Полом Манафортом они прекратили после 2005 года. Такую информацию в ответ на запрос Громадського предоставила пресс-секретарь Ахметова Екатерина Остроушко.

"После этого периода у Манафорта никакого сотрудничества с СКМ не было", - заверила она.

По словам Остроушко, любая работа, которую стратег Януковича и Партии регионов выполнял в Украине после 2005 года, "носила политический характер и СКМ не оплачивалась".

Кроме того, в холдинге добавили, что Ахметов не имеет отношения к юридическим вопросам дела Манафорта.

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В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при работе на Януковича. По данным расследующего "российское дело" спецпрокурора США Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределил по более чем 30 банковским счетам в трех странах. Его защита заявила, что "украинские олигархи требовали тайные платежи".

Манафорта обвиняют по 18 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. В совокупности ему грозит до 305 лет тюрьмы. Он не признает себя виновным.

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