У семьи Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса в ФРГ - СМИ

Павел Жебривский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По данным СМИ, дочь аудитора НАБУ не внесла имена бенефициарных владельцев компании Vital Pharma GmbH в реестр прозрачности в Германии

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Семья бывшего главы Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского, которого назначили аудитором НАБУ, имеет проблемы с прозрачностью бизнеса в Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, в Бад-Хомбург, под Франкцуртом-на-Майне, есть фирма Vital Pharma GmbH, которая входит в "фармацевтическую империю" Жебривских.

"Эта фирма уже около десяти лет торгует на немецком рынке сырьем для производства медицинских препаратов, которые импортируются, в частности, из стран Азии и Южной Америки. Годовой оборот этой фирмы, как свидетельствует отчетность, около трех миллионов евро", - говорится в сообщении.

Исполнительной директором Vital Pharma GmbH является дочь Павла Жебривского Анна. Она возглавила компанию еще, будучи студенткой. Согласно немецким законам о борьбе с отмыванием денег, до 1 октября прошлого года директор должна была внести имена бенефициарных владельцев компании в реестр прозрачности, поскольку немецким органам для борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег нужно знать, кто стоит за офшорными фирмами, которым принадлежит Vital Pharma GmbH.

"Как свидетельствует выписка из реестра, дочь аудитора НАБУ этого не сделала. За это компании грозит штраф до 100 тыс евро", - подчеркивается в сообщении.

Из документов немецкого реестра можно узнать, что компания принадлежит холдингу из Нидерландов - Farmak group n.v.

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"Конечная бенефициарных владелица - Филя Жебривская, сестра Жебривского. Таким образом, немецкая компания входит в структуру украинской группы фармацевтических компаний "Фармак", - отмечает издание.

Нидерландский холдинг принадлежит также холдингу из Люксембурга Farmak Holdings S.à r.l., а локументы реестра компаний Люксембурга ведут на Кипр.

"Окончательную картину структуры собственности группы «Фармак» можно получить, ознакомившись с документами компании F.I. & P. Holdings limited. Контрольный пакет акций компании принадлежит Филе Жебривской. Второй по величине пакет акций - около 10% - Павлу Жебривскому. Согласно декларациям Жебривского, он получает от этой компании около 1,5 млн грн дивидендов в год", - пишет издание.

Журналисты допускают, что многое указывает на то, что финансовые интересы экс-губернатора в группе "Фармак" значительно шире, чем формально имеет простой акционер с 10% пакетом акций.

"Как следует из электронной декларации о доходах, кроме дивидендов от кипрской компании-владелицы, Жебривский получил от украинского ПАО "Фармак", в 2017 году миллион грн "материальной помощи". Иностранными компаниями группы "Фармак" управляет не только дочь Жебривского, но и его 24-летний сын", - говорится в сообщении.

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Ян Жебривский, как свидетельствуют документы австрийского реестра компаний, является доверенным лицом с правом подписи в компании Farmak International Holding GmbH. Это - дочерняя компания нидерландской FARMAK GROUP N.V. "Годовой оборот австрийской компании - от семи до 10 млн евро в год. Количество сотрудников, согласно данным реестра: ноль. Вероятно, роль сына - только подписывать платежки по поручению тети или отца. Полноценной коммерческой деятельности австрийская компания, очевидно, не ведет", - предположили журналисты издания.

Павлу Жебривскому принадлежит также ЧП "Ян", которое торгует, в частности, медикаментами. В апреле прошлого года руководителем этой компании стал Любомир Шведюк, зять чиновника. В феврале этого года, как свидетельствует запись в немецком реестре компаний, Анна Жебривская стала Анной Шведюк.

DW не удалось получить от дочери Павла Жебривского объяснения, почему она не внесла данные о конечных бенефициарах возглавляемой ею немецкой компании в реестр прозрачности. В офисе Vital Pharma GmbH сообщили, что она в командировке.

11 июня 2018 года Жебривский сообщил, что подал главе государства заявление об увольнении с должности главы Донецкой ОВГА, которую он занимал три года.

13 июня президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.

19 июня Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ.