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Боты:
25.06.2018, 10:19

У вас война, но оставьте венгров в покое – Сийярто

У вас война, но оставьте венгров в покое – Сийярто - Фото
Петер Сийярто (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины

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Глава МИД Венгрии  Петер Сийярто назвал возмутительными обвинения его страны в сепаратизме со стороны некоторых украинцев. Об этом он заявил в интервью ТСН. Тиждень, отвечая на вопрос о том, собирается ли Венгрия отобрать часть Закарпатья.

"Я не понимаю, почему вы выдвигаете эти дурацкие обвинения в сепаратизме? Почему вы ощущаете угрозу от Венгрии там (в Закарпатье, - ред.)? Чем более сильных и стабильных соседей вы имеете, тем сильнее и стабильнее вы сами. Чем лучше отношения у вас с соседями, тем увереннее вы можете смотреть в будущее..У вас война, но оставьте венгров в покое. Мне кажется это очень плохо, что вы вините венгров или обижаете венгров, потому что у вас война с Россией", - подчеркнул глава венгерского МИД.

Он добавил, что Венгрия преданно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров. Мы понимаем, что ваш президент, ваше правительство хотели бы избавиться от влияния России через язык, школы. Но вопрос от меня: как мы там нарисовались? Если вы воюете с Россией, почему обижаете нас? Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?" – отметил Сийярто.

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Он подчеркнул, что Украина должна быть уверена и в дальнейшем в том, что Венгрия будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

22 июня 2018 года главы МИД Украины и Венгрии начали консультации по закону об образовании. Климкин заявил, что на встречу с Петером Сийярто есть реальный прогресс в украино-венгерских отношениях.

 

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Теги: закон об образовании, сепаратизм, Петер Сийярто
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