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07.06.2018, 20:23

У Вышинского нашли трудовой договор с МИА Россия сегодня - СБУ

У Вышинского нашли трудовой договор с МИА Россия сегодня - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Кроме того в банковской ячейке руководителя РИА Новости-Украина обнаружены более 200 тысяч долларов и пистолет Браунинг 1906

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Во время санкционированного обыска правоохранители нашли в банковской ячейке подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского прямой трудовой договор с пропагандистским российским агентством Россия сегодня. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме того в банковской ячейке Вышинского обнаружены более 200 тысяч долларов и пистолет Браунинг 1906, сообщили в СБУ.

15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски у руководства РИА Новости Украина. Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Вышинский был задержан по подозрению в госизмене, у него нашли два паспорта - украинский и российский.

Во время судебного заседания он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.

18 мая  Дмитрий Киселев, гендиректор МИА Россия сегодня (куда входит РИА Новости-Украина), заявил, что Кремль может обменять Вышинского на украинских политзаключенных Романа Сущенко или Сенцова. В МИД Украины сегодня заявили, что не исключают такой возможности.

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Теги: договор, пистолет, кирилл вышинский, риа новости-украина, миа россия сегодня
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