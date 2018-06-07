У Вышинского нашли трудовой договор с МИА Россия сегодня - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

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Кроме того в банковской ячейке руководителя РИА Новости-Украина обнаружены более 200 тысяч долларов и пистолет Браунинг 1906

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Во время санкционированного обыска правоохранители нашли в банковской ячейке подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского прямой трудовой договор с пропагандистским российским агентством Россия сегодня. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме того в банковской ячейке Вышинского обнаружены более 200 тысяч долларов и пистолет Браунинг 1906, сообщили в СБУ.

15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски у руководства РИА Новости Украина. Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Вышинский был задержан по подозрению в госизмене, у него нашли два паспорта - украинский и российский.

Во время судебного заседания он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.

18 мая Дмитрий Киселев, гендиректор МИА Россия сегодня (куда входит РИА Новости-Украина), заявил, что Кремль может обменять Вышинского на украинских политзаключенных Романа Сущенко или Сенцова. В МИД Украины сегодня заявили, что не исключают такой возможности.