Дело Бабченко: адвокат рассказал о подозреваемом

Евгений Солодко Фото: Facebook

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По словам адвоката, квартира и предприятие Бориса Германа за последние полгода неоднократно обыскивались СБУ

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Адвокат подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко заявил, что его подзащитный Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП Шмайсер, частного предприятия по производству оружия. Об этом Евгений Солодко написал на своей странице в Facebook.

"Итак, об организаторе «покушения на убийство» Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране", - написал адвокат.

Данное предприятие, по словам Солодко, имеет давние производственные отношения с Минобороны, а сам Герман якобы известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО.

"Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - написал адвокат.

Солодко также сообщил, что за последние полгода квартира и завод подозреваемого неоднократно обыскивались сотрудниками СБУ, "с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов.".

"Третье - в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений «киллера» и допрашивающего его сотрудника сколько угодно", - сообщил адвокат.

Также, по его словам, в материалах дела нет списка потенциальных жертв.

"Сам «киллер», действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает «грохнуть» неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит «..з 14-го року», - написал Солодко.

Стоит отметить, что в июне 2017 года зампрокурора Киева Андрей Андреев сообщал о задержании руководителя ООО Украинско-немецкое совместное предприятие Шмайсер, которое специализируется на изготовлении травматического оружия.

"Этот беспринципный тридцатиоднолетний гражданин пытался непосредственно на рабочем месте за 66 000 гривен продать боевые пистолеты Макарова, ТТ, а также пистолеты Шмайсер со "сбитыми" идентификационными номерами", - написал Андреев.

Задержанному тогда сообщили о подозрении. Чем закончилось дело, неизвестно.