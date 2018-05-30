Убийство Бабченко: по фотороботу подозреваемого проверяют 10 лиц

Аркадий Бабченко (фото - скриншот видео)

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Дело об убийстве журналиста будут вести совместно полиция и СБУ

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Полиция проверяет 10 человек по фотороботу подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на источники в Нацполиции.

Дело об убийстве Бабченко будут вести совместно полиция и Служба безопасности Украины.

29 мая 2018 года около 21:00 на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева киллер трижды выстрелил в спину российскому журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою квартиру. Он умер в карете скорой помощи. Есть видео с места преступления. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Журналисты просят помочь им в расследовании. Создан фоторобот подозреваемого.

После отбытия с родины из-за угроз Бабченко работал в Чехии, а затем перебрался в Украину, где сотрудничал с каналом ATR.