Убийство Бабченко: полиция рассматривает две версии

Аркадий Бабченко (фото - facebook.com/babchenkoa)

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Причинами могли быть профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего

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Полиция рассматривает две версии убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Громадське.

По словам Крищенко, это - профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего.

На вопрос, мог ли Бабченко знать того, кто в него стрелял, Крищенко сказал: "Мы не готовы сказать, полиция рассматривает место происшествия".

Сегодня, 29 мая, в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в карете скорой помощи.

Народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Аркадий пошел в магазин за хлебом. Убийца поджидал его на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца сделал несколько выстрелов в спину Бабченко. Сердце журналиста остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Бабченко работал телеведущим на канале ATR.