Убийство Бабченко: у генсека Совета Европы сравнили Украину и РФ

Здание Совета Европы (фото - coe.int)

У генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда призвали "быстро и всецело" расследовать резонансное убийство в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, не упомянув, что последний был жестким критиком путинского режима. Соответствующее обращение написал у себя в Twitter спикер СЕ Даниэль Хольтген.

Как выразился чиновник, "в Украине и России отмечается тревожная тенденция нападений и арестов журналистов".

#Journalists are being attacked and arrested at an alarming rate in #Ukraine and #Russia. The killing of Arkady #Babchenko today must be rapidly and fully investigated. https://t.co/hFv5lWOGfQ