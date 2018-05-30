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30.05.2018, 11:49

Убийство Бабченко: у генсека Совета Европы сравнили Украину и РФ

Убийство Бабченко: у генсека Совета Европы сравнили Украину и РФ - Фото
Здание Совета Европы (фото - coe.int)

Пропаганда РФ пытается выставить Украину как страну с нерабочей системой безопасности. У Ягланда заявили, что на журналистов нападают "и там, и там"

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У генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда призвали "быстро и всецело" расследовать резонансное убийство в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, не упомянув, что последний был жестким критиком путинского режима. Соответствующее обращение написал у себя в Twitter спикер СЕ Даниэль Хольтген.

Как выразился чиновник, "в Украине и России отмечается тревожная тенденция нападений и арестов журналистов".


Вчера, 29 мая, спустя всего полчаса после первого сообщения о преступлении Следственный комитет РФ написал, что "открыто дело" по убийству Бабченко. Спикеры российского руководства сделали несколько заявлений в русле пропаганды Кремля о том, "как опасно" быть журналистом в Украине.

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29 мая 2018 года около 21:00 на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева киллер трижды выстрелил в спину российскому журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою картиру. Он умер в карете скорой помощи. Есть видео с места преступления. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Журналисты просят помочь им в расследовании. Создан фоторобот подозреваемого.

После отбытия с родины из-за угроз Бабченко работал в Чехии, а затем перебрался в Украину, где сотрудничал с каналом ATR.

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Теги: война в донбассе, убийство, журналисты, аркадий бабченко, турбьерн ягланд, лобби кремля
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