УГКЦ: Погромы ромских поселений выгодны врагам Украины

Предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук)

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Церковь призвала украинцев решительно выступить против нападений на ромов

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Украинская греко-католическая церковь осудила нападение неонацистов на ромский табор во Львове. Там считают, что действия погромщиков дискредитируют Украину и играют на руку ее врагам. Об этом говорится в официальном заявлении УГКЦ.

"От имени Украинской Греко-Католической Церкви решительно осуждаем такие поступки. Такого типа действия, кем бы они ни были совершены и какими бы лозунгами эти преступники себя не прикрывали, недостойны европейского народа, дискредитируют независимое Украинское государство, а, следовательно, являются делом, которое идет на пользу врагам Украины", - сказано в заявлении.

Там подчеркнули, что каждый житель Украины независимо от своей национальной, этнической, религиозной принадлежности должен чувствовать себя достойным и полноценным гражданином своего государства, а государственная власть должна защищать его права и свободы, прежде всего - право на жизнь, здоровье и свободное развитие.

В УГКЦ призвали правоохранителей провести прозрачное и беспристрастное расследование погрома. Также церковь призвала граждан Украины "решительно выступить против такого типа поведения, которое не имеет ничего общего ни с христианскими, ни с общечеловеческими правилами и нормами".

Около полуночи 23 июня члены незарегистрированной неонацистской организации Трезвая и злая молодежь напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина.

В полиции говорят, что задержали всех злоумышленников. Им по 16-17 лет, все - жители Львова. Организатору 20 лет.