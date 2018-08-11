"Угрозы нет": в России не заметили ухудшение здоровья Сенцова

Олег Сенцов (фото - Людмила Денисова/Facebook)

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После медицинского консилиума российская служба исполнения наказаний сообщила, что угрозы жизни Сенцова нет

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Консилиум врачей решил, что жизни украинского политзаключенного Олега Сенцова в российской колонии ничего не угрожает. Об этом заявляет Федеральная служба исполнения наказаний РФ.

Как утверждают во ФСИН, ухудшения состояния здоровья Сенцова "не отмечено". Врачи также не заметили дефицита массы тела. Состояние Сенцова, который голодает сегодня 90-й день, они оценили как удовлетворительное.

Вчера, 10 августа, у Сенцова был многочасовой медицинский консилиум.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, Олег Сенцов сейчас переживает третий кризис, а четвертый будет сопровождаться постепенным отказом внутренних органов и наступить он может в любое время.

Сенцов весит около 70 кг, похудел на 30 кг, находится в сознании, однако у него оно медленное, заторможенное.