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16.08.2018, 19:46

Уже 22 россиянина написали обращения к Путину с просьбой обмена

Уже 22 россиянина написали обращения к Путину с просьбой обмена - Фото
Людмила Денисова Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В чем подозреваются или за что осуждены указанные граждане РФ, омбудсмен не сообщила

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Еще 4 осужденных в Украине россиянина обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинских политзаключенных. Об этом  в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Обращения поступили от граждан России Анатолия Бусыгина, Алексея Шибаева, Сергея Егорова и Василия Кусакина.

В чем подозреваются или за что осуждены указанные граждане РФ, Денисова не сообщила. Известно лишь, что Бусыгин, Шибаев и Егоров содержаться в Мариупольском СИЗО, а Кусакин - в Днепровском учреждении исполнения наказаний.

Ранее уже 15 россиян написали аналогичные обращения к Путину.

На сайте омбудсмена сообщается, что на данный момент есть уже 22 заявления от россиян на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России.

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Теги: Людмила Денисова, владимир путин, обращение, политзаключенный, обмен
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