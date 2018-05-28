Украина хочет восстановления памятника воинам УПА в Польше

Фото: portalprzemyski.pl

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После исследования и экспертизы захоронения на месте памятника, украинская сторона нашли минимум три захоронени воинов УПА

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Разорбранный в Грушовичах памятник воинам УПА нужно восстановить. Об этом написал секретарь Государственной межведомственной комиссии по вопросам увековечивания памяти Святослав Шеремета в Facebook.

В Грущовичах закончили исследование захоронений. Согласно предварительному выводу украинских экспертов, среди 18 захоронений по меньшей мере три - воинов УПА. Это подтверждают воспоминания очевидцев, а также характер и глубина захоронений.

При этом подтверджается, что членов УПА "подзахоранивали" в основном ночью к гражданским захоронениям.

"Разрушенный пямятник УПА в Грушовичах был не символический, а надгробный и должен быть восстановлен", - считает Шеремета.

Как передает Историческая правда, в Институте национальной памяти Польши заявили, что исследования не дали оснований считать, что это было захоронение членов УПА.

В апреле прошлого года 26 апреля представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи около Пшемысля надгробный памятник воинам УПА.

Украина приостановила сотрудничество с Институтом национальной памяти Польши после снесения памятника и ряда других случаев осквернений и разрушений украинских мест в Польше.