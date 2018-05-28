Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.05.2018, 00:14

Украина хочет восстановления памятника воинам УПА в Польше

Украина хочет восстановления памятника воинам УПА в Польше - Фото
Фото: portalprzemyski.pl

После исследования и экспертизы захоронения на месте памятника, украинская сторона нашли минимум три захоронени воинов УПА

Реклама
Реклама

Разорбранный в Грушовичах памятник воинам УПА нужно восстановить. Об этом написал секретарь Государственной межведомственной комиссии по вопросам увековечивания памяти Святослав Шеремета в Facebook.

В Грущовичах закончили исследование захоронений. Согласно предварительному выводу украинских экспертов, среди 18 захоронений по меньшей мере три - воинов УПА. Это подтверждают воспоминания очевидцев, а также характер и глубина захоронений. 

При этом подтверджается, что членов УПА "подзахоранивали" в основном ночью к гражданским захоронениям.

"Разрушенный пямятник УПА в Грушовичах был не символический, а надгробный и должен быть восстановлен", - считает Шеремета. 

Как передает Историческая правда, в Институте национальной памяти Польши заявили, что исследования не дали оснований считать, что это было захоронение членов УПА. 

В апреле прошлого года  26 апреля представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи около Пшемысля надгробный памятник воинам УПА.

Украина приостановила сотрудничество с Институтом национальной памяти Польши после снесения памятника и ряда других случаев осквернений и разрушений украинских мест в Польше.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 27.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Грушовичи, Украина, польша, памятник воинам УПА
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В 2017-м ЕС приютил на четверть меньше беженцев, чем годом ранее
Мир В 2017-м ЕС приютил на четверть меньше беженцев, чем годом ранее
Вандализм у Пшемысля: МИД говорит о провокации под 70 лет "Вислы"
Политика Вандализм у Пшемысля: МИД говорит о провокации под 70 лет "Вислы"
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 