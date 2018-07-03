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03.07.2018, 13:28

Украина и Сербия расширили безвиз

Украина и Сербия расширили безвиз - Фото
Петр Порошенко и Александр Вучич (фото - АП)

Петр Порошенко сообщил, что украинцы смогут находиться в Сербии без виз 3 месяца

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Украина расширила соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

Соответствующее соглашение подписали 3 июля в Белграде глава украинского государства и президент Сербии Александр Вучич

"Мы расширили соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней", - написал он. 

Порошенко поблагодарил Вучича за прием украинской делегации и выразил надежду на поддержку Сербии в вопросе миротворческой миссии ООН для установления суверенитета Украины на всех оккупированных территориях.

Петр Порошенко и Александр Вучич (фото - АП)

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Теги: президент Сербии, Александр Вучич, петр порошенко, сербия, безвиз
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