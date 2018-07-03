Украина и Сербия расширили безвиз

Украина расширила соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.
Соответствующее соглашение подписали 3 июля в Белграде глава украинского государства и президент Сербии Александр Вучич.
"Мы расширили соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней", - написал он.
Порошенко поблагодарил Вучича за прием украинской делегации и выразил надежду на поддержку Сербии в вопросе миротворческой миссии ООН для установления суверенитета Украины на всех оккупированных территориях.
Петр Порошенко и Александр Вучич (фото - АП)
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