Украина и Сербия расширили безвиз

Петр Порошенко и Александр Вучич (фото - АП)

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Петр Порошенко сообщил, что украинцы смогут находиться в Сербии без виз 3 месяца

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Украина расширила соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

Соответствующее соглашение подписали 3 июля в Белграде глава украинского государства и президент Сербии Александр Вучич.

"Мы расширили соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней", - написал он.

Порошенко поблагодарил Вучича за прием украинской делегации и выразил надежду на поддержку Сербии в вопросе миротворческой миссии ООН для установления суверенитета Украины на всех оккупированных территориях.

Петр Порошенко и Александр Вучич (фото - АП)

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