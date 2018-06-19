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19.06.2018, 14:52

Украина и Венгрия обсудят языковой закон на этой неделе - Сийярто

Украина и Венгрия обсудят языковой закон на этой неделе - Сийярто - Фото
Петер Сийярто (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинские СМИ ранее писали, что встреча в Берегово состоится 22 июня

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В конце этой недели состоится межправительственная встреча высокого уровня представителей Украины и Венгрии, на которой будет обсуждаться языковая статья украинского закона об образовании. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Deutsche Welle.

Отмечается, венгерский министр сказал в ходе выступления на конференции к 20-й годовщине подписания Рамочной конвенции по защите нацменьшинства и Европейской хартии региональных языков в Страсбурге, что это будет первая встреча такого уровня с тех пор, как обострился диалог Киева и Будапешта.

Отмечается, что он не уточнил детали предстоящих переговоров.

По его словам, в Украине проживают более 150 тысяч венгров, которые ранее могли получать образование на родном языке, но после принятия нового закона об образовании "они это право потеряли".

"Это именно та ситуация, когда сокращаются уже имеющиеся права нацменьшинств", - настаивает он.

Ранее СМИ писали, что встреча состоится в Берегово может состояться 22 июня. В ней должны принять участие министры иностранных дел Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сийярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, министр человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлер и председатель общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович. 

18 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул Совет Европы в том, что тот больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми. 

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Теги: закон об образовании, языковой закон, язык нацменшинств, Венгрия, Петер Сийярто, глава мид венгрии
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