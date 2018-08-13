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13.08.2018, 15:05

Украина испытывает модернизированный танк Т-72АМТ - видео

Украина испытывает модернизированный танк Т-72АМТ - видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Бронированная машина разработана и изготовлена ГП Киевский бронетанковый завод

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Модернизированный основной боевой танк ВСУ Т-72АМТ проходит огневые испытания на полигонах, где отрабатываются все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты "Комбат". Об этом у себя в Facebook, выложив соответствующее видео, рассказал президент Петр Порошенко.

По его словам, мощности этой ракеты достаточно для уничтожения "даже самых защищенных вражеских танков".

"Благодаря использованию высокоточного оружия можно уничтожить бронетехнику противника на расстоянии до 5 км. Новый танк также получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа, и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами", - подчеркнул глава государства.

Помимо этого, на Т-72АМТ вместо двигателя В-46 установлен В-84-1, машина оснащена радиостанцией Aselsan, навигационной системой СН-3003 "Базальт", оборудована ведущими колесами с гусеницами и откидными щитками по типу Т-80.

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Т-72АМТ разработан и изготовлен ГП Киевский бронетанковый завод и благодаря динамической защите "Нож" отличается высокой бронезащищенностью.

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Теги: петр порошенко, ВСУ, испытания, ОПК, танк, Т-72АМТ
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