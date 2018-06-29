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29.06.2018, 15:35

Украина готова к обмену с Россией "23 на 23" - Денисова

Украина готова к обмену с Россией "23 на 23" - Денисова - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Омбудсмен сообщила, что Украина готова передать РФ 23 заключенных для обмена на 23 украинских граждан, которых удерживают в российских тюрьмах

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Украина готова передать Российской Федерации 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах. Об этом говорится в заявлении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на официальном сайте.

"Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. И нам отказывает в экстрадиции Российская Федерация. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиян, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинцев из российских тюрем", - заявила омбудсмен.

Денисова ждет ответа от России на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных.

Людмила Денисова обратилась к представителям администрации президента РФ из-за невыполения гарантий доступа к украинским политзаключенным.

Президент Петр Порошенко призвал мировое сообщество должно отреагировать решительными действиями на заключение в России украинцев по политическим мотивам, а не ограничиваться только заявлениями.

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Теги: Людмила Денисова, Россия, война, обмен
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