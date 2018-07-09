Украина обошла блок Венгрии на участие в саммите НАТО - Пристайко

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Совместное с Грузией заседание состоится, несмотря на сопротивление Венгрии, благодаря союзникам Украины в НАТО

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Украина обошла сопротивление и блокирование Венгрией участия в саммите НАТО и заседание пройдет совместно с Грузией в Брюсселе. Об этом сказал глава представительства Украины при Североатлантическом союзе Вадим Пристайко в эфире программы "Завтра", передает Радио Свобода.

По словам Пристайко, обойти блок удалось благодаря союзникам в НАТО.

"Вариант, который определили, - это совместное заседание с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО", - рассказал глава представительства.

При этом Венгрия может попытаться блокировать заявление этого заседания, но Пристайко считает, что важнее будет декларация саммита, коммюнике и заявление генерального секретаря.

Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.