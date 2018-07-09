Украина обошла блок Венгрии на участие в саммите НАТО - Пристайко

Украина обошла сопротивление и блокирование Венгрией участия в саммите НАТО и заседание пройдет совместно с Грузией в Брюсселе. Об этом сказал глава представительства Украины при Североатлантическом союзе Вадим Пристайко в эфире программы "Завтра", передает Радио Свобода.
По словам Пристайко, обойти блок удалось благодаря союзникам в НАТО.
"Вариант, который определили, - это совместное заседание с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО", - рассказал глава представительства.
При этом Венгрия может попытаться блокировать заявление этого заседания, но Пристайко считает, что важнее будет декларация саммита, коммюнике и заявление генерального секретаря.
Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.