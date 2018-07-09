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09.07.2018, 08:45

Украина отправит в Афганистан почти втрое больше военных

Украина отправит в Афганистан почти втрое больше военных - Фото
Иллюстративное фото

В рамках миссии НАТО на Средний Восток поедут уже не 11 украинских военных, как раньше, а 29 солдат

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Количество украинских военных в миссии НАТО в Афганистане увеличится. Это подтвердил глава представительства Украины при Североатлантическом союзе Вадим Пристайко, передает Радио Свобода

Он объяснил, что указом президента много лет назад было установлено крайнее число - 35 военных. Пока Украина еще в рамках этой квоты и теперь в Афганистане вместе 11 будет 29 украинских военнослужащих. 

"Мы просто выполняем свои обязательства, как партнеры, которые пообещали помочь альянсу, там много партнеров, не только Украина, и этой стране выйти из этой ситуации, в которой она находится десятилетиями", - уточнил Пристайко. 

Основные задания украинцев в миссии Resolute Support в Афганистане - инженерная разведка путей движения, объектов и местности, обезвреживание взрывоопасных предметов, дежурство в составе сил быстрого реагирования.

16 лет назад, после терактов 11 сентября, армия США вошла в Афганистан, чтобы свергнуть администрацию талибов и членов террористической сети Аль-Каида. В конце 2014 года на смену силам международной вооруженной коалиции в стране пришла небоевая операция Альянса Resolute Support (Решительная поддержка).

В августе 2017-го Трамп заявил, что Вашингтон меняет стратегию по Афганистану: он пообещал сохранить и увеличить присутствие американских войск в стране, отступив от прежней политики невмешательства. В НАТО инициативу поддержали.

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Теги: Украина, афганистан, миссия НАТО, военный контингент
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