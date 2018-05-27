Украина передала НАТО доклад о разработке химического оружия в РФ

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Украина передала НАТО доклад о разработке биологического и химического оружия в России

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Украина передала НАТО доклад о разработке Россией биологического и химического оружия. Об этом глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз сообщила в Facebook.

В докладе указано, что Россия не менее трех лет продолжает исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности, Эбола и Марбург.

"Речь идет о возвращении к советским разработкам сочетания Эбола с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, которые находятся под МО РФ. Вместе с этим другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервнопаралитических газов", - уточняет Фриз.

Отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году - наглядные примеры применения оружия массового поражения со стороны РФ, отметила Фриз.



Сергей Скрипаль был отравлен 4 марта. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Власти Великобритании заявили, что Скрипали были отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

Из-за отравления более 20 стран приняли решение выслать 130 российских дипломатов и сотрудников разведки. В их числе США, Великобритания и Украина.



Скрипаля выписали из больницы 18 мая.