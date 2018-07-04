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04.07.2018, 07:34

Украина передала в Гаагу списки наемников-иностранцев в Донбассе

Украина передала в Гаагу списки наемников-иностранцев в Донбассе - Фото
Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На стороне РФ в Донбассе воевали несколько сотен иностранцев, отметил главный военный прокурор Анатолий Матиос

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Украина передала в Международный уголовный суд списки всех установленных иностранцев, которые воевали на стороне России в Донбассе. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире 112 Украина.

"Мы передали в институты Международного уголовного суда через МИД списки установленных во время уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа, передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами", - отметил Матиос.

По его словам, их там может быть 10-15 человек, но суммарно количество составляет несколько сотен человек.

12 ноября 2017 года сообщалось, что с октября 2014 года прокуратура Сербии открыла 45 уголовных дел против наемников, которые воюют за рубежом, в том числе в оккупированном Россией Донбассе и Сирии. 

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Теги: гаага, анатолий матиос, наемники
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