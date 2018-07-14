Украина получит 55 вертолетов Airbus: контракт подписан

Украина и Франция подписали контракт на покупку 55 вертолетов Airbus Helicopters для системы авиационной безопасности и гражданской защиты. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По словам главы МВД Арсена Авакова, до конца года вертолеты уже могут быть в Украине.
Веролеты разделят между ГСЧС, Нацгвардией, Нацполицией и Госпогранслужбой. Закупят три разные модели: вертолет Н125 универсальный и хорошо работает в высокогорье, Н145 - хорошо выполняет задачи в условиях жары, а Н225 в своей категории самый быстрый и выдерживает максимальную нагрузку.
7 июня Верховная Рада разрешила взять кредит на сумму до 475 млн евро на закупку вертолетов.