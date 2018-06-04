Украина просит Австрию потребовать от Путина освободить Сенцова

Олег Сенцов (фото - Радио Свобода)

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Президент государства-агрессора России планирует посетить Вену во вторник, 5 июня

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Украина просит власти Австрии поставить перед президентом России Владимиром Путиным вопрос освобождения режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ, во время визита хозяина Кремля в Вену 5 июня 2018 года. Об этом говорится в обращении украинского посольства в Австрии, которое в своем Facebook опубликовал глава дипмиссии Александр Щерба.

"Дело Сенцова – хорошая возможность для Австрии показать себя настоящим политическим посредником и гуманистическим европейским государством, которое готово вступиться за одну отдельную жизнь. Запланированный на 5 июня визит Путина в Вену, наверное, даст такую возможность", - говорится в обращении.

25 августа 2015 года суд в РФ приговорил крымчанина Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Кремль отказался передать его Украине, считая узника российским гражданином.

14 мая 2018-го Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских политзаключенных в РФ и Крыму. МИД не исключил, что режиссера могут обменять на подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.