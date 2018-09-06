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06.09.2018, 13:21

Украина ратифицировала военные соглашения с Польшей и Румынией

Украина ратифицировала военные соглашения с Польшей и Румынией - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Соглашения вступают в силу после в силу через 30 дней после того, как стороны сообщат друг другу о завершении процедур

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Верховная Рада ратифицировала соглашения с Польшей и Румынией о сотрудничестве в оборонной и военной сфере. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

За ратификацию Генерального соглашения между правительствами Украины и Польши о сотрудничестве в сфере обороны 0145 проголосовали 230 депутатов.

Соглашение подписано 2 декабря в Варшаве и вступает в силу через 30 дней после того, как стороны сообщат друг другу о завершении процедур.

За ратификацию соглашения между правительствами Украины и Румынии в сфере военных перевозок 0153 проголосовали 247 депутатов. Соглашение подписано 21 апреля 2016 года и вступает в силу после того как стороны сообщат друг другу о завершении внутригосударственных процедур. 

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4 августа Рада приняла закон о региональном сотрудничестве со странами ЕС. 

16 августа сообщалось, что Польше рассматривают возможность размещения американской военной базы на постоянной основе.

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Теги: польша, Румыния, сотрудничество, военные соглашения, оборонная сфера, военное сотрудничество, ратификация соглашения
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