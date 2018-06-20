Украина тоже недовольна работой Совета ООН по правам человека

Кислица Сергей

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При этом в МИД заявили, что продолжат использовать Совет ООН по правам человека в качестве "еще одной площадки для защиты прав украинцев"

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В МИД Украины заявили, что Совет ООН по правам человека якобы находится "в кризисе", и его необходимо реформировать. Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, опубликованном на сайте ведомства.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня Совет ООН по правам человека находится в сложной ситуации, если не сказать в кризисе", - говорится в комментарии.

Кислица утверждает, что МИД понимает позицию США "и их беспокойство относительно эффективности работы СПЧ".

При этом из комментария не понятно, в чем именно заключаются претензии МИД к совету. Согласно тексту комментария, "не может не вызывать беспокойства фактическое устранение правозащитной тематики с площадки ООН в Нью-Йорке - как идеологически, так и физически. Ведь такое разделение переводит права человека с практической в академическую плоскость и грозит маргинализацией самой концепции прав человека".

При этом в МИД заявили, что продолжат использовать Совет ООН по правам человека в качестве "еще одной площадки для защиты прав украинцев, страдающих от преступных действий Российской Федерации".

Вчера посол США в ООН Никки Хейли объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.

"Мы выходим из Совета ООН по правам человека, поскольку ни одна из стран не имеет смелости присоединиться к нашей борьбе за реформирование лицемерного и предвзятого органа", - сказала Хейли. В чем заключается "лицемерие" совета, Хейли не уточнила.

Ранее США неоднократно угрожали выйти из совета, обвиняя его в том, что он проводит антиизраильскую политику.

18 июня верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал Вашингтон прекратить свою "бессовестную" практику разлучения детей с родителями, задержанными за незаконное пересечение границы.

В его последнем отчете по Украине говорится, что в период с 16 февраля по 15 мая 2018 года в Украине зафиксировано 42 случая посягательства на свободу выражения взглядов, свободу СМИ, свободы мирных собраний и объединений, а также случаи дискриминации, использования языка вражды и насилия в отношении меньшинств. Большинство из этих нарушений были совершены праворадикальными группами, чаще всего – безнаказанно.