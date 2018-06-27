Гройсман назвал Северный поток-2 новым видом гибридного оружия

Фото: kmu.gov.ua

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Гройсман поблагодарил правительство Дании за поддержку Украины в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2

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Украина готова всесторонне наращивать сотрудничество со странами Большой семерки по широкому кругу вопросов - от безопасности до защиты условий гендерного равенства. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, передает правительственный портал.

Встреча состоялась в Копенгагене в рамках визита главы правительства Украины в Королевство Дания и совместного участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ.

Гройсман поблагодарил датское правительство за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2. "Это не просто газопровод. Это новый вид гибридного оружия, который поставит в зависимость все страны-потребители", - цитирует украинского премьера пресс-служба правительства.

Глава датского правительства Ларс Расмуссен в свою очередь подчеркнул, что "поведение России в Крыму и на востоке Украины в последние четыре года совершенно неприемлемо". Он добавил, что правительство Дании будет работать над тем, чтобы добиться продления санкций в отношении России на саммите ЕС в Брюсселе 28 июня, отмечается в подготовленном датской стороной заявлении для прессы.

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В ходе встречи был подписан двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики.

9 июня страны G7 договорились создать систему защиты от пропаганды.