Украина внесла в черный список деятелей культуры еще трех россиян

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, пополнился продюсером Ренатом Давлетьяровым, писателем Василием Сахаровым и актером Максимом Щеголевым

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Министерство культуры расширило перечень деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины – в список добавлены еще три гражданина государства-агрессора России. Обновленная информация опубликована на сайте ведомства.

Согласно этим данным, 24 мая 2018 года в черный список был внесен продюсер и режиссер Ренат Давлетьяров, а 6 июня перечень пополнился писателем Василием Сахаровым и актером Максимом Щёголевым. Конкретные причины, по которым эти лица внесены в черный список, в министерстве не называют.

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7 августа 2015 года СБУ предоставила Минкультуры список из 14 деятелей культуры, которые своими действиями или высказываниями поддержали оккупацию Крыма Россией и развязывание Кремлем войны в Донбассе. По мере поступления информации от Службы безопасности этот перечень дополняется и сейчас насчитывает 134 человека.