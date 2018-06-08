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08.06.2018, 18:12

Украина внесла в черный список деятелей культуры еще трех россиян

Украина внесла в черный список деятелей культуры еще трех россиян - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, пополнился продюсером Ренатом Давлетьяровым, писателем Василием Сахаровым и актером Максимом Щеголевым

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Министерство культуры расширило перечень деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины – в список добавлены еще три гражданина государства-агрессора России. Обновленная информация опубликована на сайте ведомства.

Согласно этим данным, 24 мая 2018 года в черный список был внесен продюсер и режиссер Ренат Давлетьяров, а 6 июня перечень пополнился писателем Василием Сахаровым и актером Максимом Щёголевым. Конкретные причины, по которым эти лица внесены в черный список, в министерстве не называют.

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7 августа 2015 года СБУ предоставила Минкультуры список из 14 деятелей культуры, которые своими действиями или высказываниями поддержали оккупацию Крыма Россией и развязывание Кремлем войны в Донбассе. По мере поступления информации от Службы безопасности этот перечень дополняется и сейчас насчитывает 134 человека.

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Теги: Министерство культуры, российская агрессия, российские артисты, черный список минкульта, угроза нацбезопасности
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