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22.06.2018, 08:36

Украина ввела санкции против Единой России, олигархов и боевиков

Украина ввела санкции против Единой России, олигархов и боевиков - Фото
Заседание СНБО (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Обновленный санкционный список причастных к войне против Украины россиян и их подельников теперь насчитывает 1762 физических и 786 юридических лиц

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Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 21 июня 2018 года об обновлении санкционных списков и введении ограничительных мер против российских оккупантов и коллаборационистов. По инициативе Кабмина и СБУ введены санкции против 30 юридических и 14 физических лиц.

Теперь обновленный санкционный список насчитывает 1762 физ- и 786 юрлиц. С ним можно ознакомиться в указе главы государства (приложение №1 и приложение №2, оба в формате PDF).

Как уточнили в СНБО, сюда входят меры, симметричные американским санкциям от 11 июня 2018 года против компаний, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности:

- НИИ Квант;
- ООО Дайвтехносервис;
- ООО Цифровые технологии безопасности;
- ERPScan BV;
- Embedi Limited.

Список компаний дополнен политическими партиями и общественными организациями, которые принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования в Крыму на выборах в нелегитимную Госдуму:

- Центризбирком РФ;
- Избирком "Республики Крым";
- партия Единая Россия;
- партия Либерально-демократическая партия России (ЛДПР);
- партия Родина;
- Демократическая партия России;
- партия Патриоты России;
- Аграрная партия России;
- Коммунистическая партия РФ;
- общественная организация Союз пенсионеров России;
- общественная организация Боевое братство;
- общественное движение Корпус За чистые выборы;
- Союз ветеранов Афганистана.

Введены санкции против российских военных предприятий, а также против ГП Луганский авиаремонтный завод на временно оккупированной территории, который активно используется государством-агрессором против Украины. Кроме этого предприятия, санкции введены против:

- ФГУП Радиочастотный центр центрального федерального округа;
- ФГУП Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио;
- ООО АРД Сатком Сервис;
- ООО РусИнтеКо;
- ООО Алмаз-Антей Телекоммуникации;
- ООО Лидер Строй;
- ООО ПРОЕКТ;
- ООО М-Телеком;
- ООО Альфател;
- ООО ПБР;
- ООО АСЗ.

Кроме того, санкции введены против граждан, которые принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования в Крыму на выборах в нелегитимную Госдуму, и против тех, кто подпадает под санкции США (среди них - российский олигарх Аркадий Ротенберг и члены его семьи).

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Теги: санкции, война в донбассе, оккупация крыма, снбо
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