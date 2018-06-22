Украина ввела санкции против Единой России, олигархов и боевиков

Заседание СНБО (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

Обновленный санкционный список причастных к войне против Украины россиян и их подельников теперь насчитывает 1762 физических и 786 юридических лиц

Реклама

Реклама

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 21 июня 2018 года об обновлении санкционных списков и введении ограничительных мер против российских оккупантов и коллаборационистов. По инициативе Кабмина и СБУ введены санкции против 30 юридических и 14 физических лиц.

Теперь обновленный санкционный список насчитывает 1762 физ- и 786 юрлиц. С ним можно ознакомиться в указе главы государства (приложение №1 и приложение №2, оба в формате PDF).

Как уточнили в СНБО, сюда входят меры, симметричные американским санкциям от 11 июня 2018 года против компаний, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности:

- НИИ Квант;

- ООО Дайвтехносервис;

- ООО Цифровые технологии безопасности;

- ERPScan BV;

- Embedi Limited.

Список компаний дополнен политическими партиями и общественными организациями, которые принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования в Крыму на выборах в нелегитимную Госдуму:

- Центризбирком РФ;

- Избирком "Республики Крым";

- партия Единая Россия;

- партия Либерально-демократическая партия России (ЛДПР);

- партия Родина;

- Демократическая партия России;

- партия Патриоты России;

- Аграрная партия России;

- Коммунистическая партия РФ;

- общественная организация Союз пенсионеров России;

- общественная организация Боевое братство;

- общественное движение Корпус За чистые выборы;

- Союз ветеранов Афганистана.

Введены санкции против российских военных предприятий, а также против ГП Луганский авиаремонтный завод на временно оккупированной территории, который активно используется государством-агрессором против Украины. Кроме этого предприятия, санкции введены против:

- ФГУП Радиочастотный центр центрального федерального округа;

- ФГУП Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио;

- ООО АРД Сатком Сервис;

- ООО РусИнтеКо;

- ООО Алмаз-Антей Телекоммуникации;

- ООО Лидер Строй;

- ООО ПРОЕКТ;

- ООО М-Телеком;

- ООО Альфател;

- ООО ПБР;

- ООО АСЗ.

Кроме того, санкции введены против граждан, которые принимали участие в подготовке и проведении незаконного голосования в Крыму на выборах в нелегитимную Госдуму, и против тех, кто подпадает под санкции США (среди них - российский олигарх Аркадий Ротенберг и члены его семьи).