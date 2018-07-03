Украинец Килимник помогал Манафорту продвигать интересы РФ – AP

Пол Манафорт (фото - Getty Images)

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В 2004 году Константин Килимник анализировал для шефа попытки Москвы манипулировать политическими событиями в бывших республиках СССР

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Украинец Константин Килимник, будучи помощником экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, активно участвовал в разработке пророссийской политической стратегии в США. Об этом пишет AP, ссылаясь на служебные записки и другие документы консалтинговой компании Манафорта.

По данным СМИ, почти 15 лет назад Килимник и его шеф оценивали риски для России в том случае, если она не будет работать над влиянием на глобальную политику.

В декабре 2004 года Килимник, анализируя попытки Москвы манипулировать политическими событиями в бывших республиках СССР, писал Манафорту, что "Запад немного умелее в современной игре, в которой восприятие мировой общественностью важнее того, что происходит на самом деле". Как утверждал аналитик, "Россия проиграет, если не научится играть в эту игру".

Согласно документам, Килимник разрабатывал стратегии, которые Манафорт продавал клиентам в РФ и Украине, и был ключевым посредником между шефом и основными финансовыми спонсорами, в частности российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Последний факт сотрудничества с Манафортом отрицает.

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследующего возможное вмешательство Кремля в американские выборы, ранее назвал Килимника "российским разведчиком". Сам уроженец Украины рассказал, как работал на Манафорта, и заявил, что не связан с ГРУ РФ.