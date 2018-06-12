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12.06.2018, 12:33

Украинские десантники-ветераны выиграли марш-бросок в Британии

Украинские десантники-ветераны выиграли марш-бросок в Британии - Фото
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/Facebook

Шестеро украинских десатников в Шотландии за 23 часа прошли марш-бросок на соревнованиях "The Cateran Yomp 2018" для раненых ветеранов

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Украинские десантники заняли первое место на марш-броске на 87 км для раненых ветеранов на соревнованиях в Великобритании "The Cateran Yomp 2018". Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск ВВС Украины. 

Марш-бросок проходил в горах Шотландии. В украинской команде были шестеро участников АТО, трое из которых - действующие офицеры ВСУ, двое уволенных в запас и представитель Нацгвардии. 

Для того, чтобы получить "золото" участникам нужно было пройти дистанцию меньше, чем за 24 часа. Украинцы сделали это за 23 часа. При этом почти половина остальных участников не смогла закончить дистанцию.

Маршрут проходил по горной местности - подъемам, ручьям и болотам. По всей дороге были чекпоинты, где можно было отдохнуть и поесть.

"Мы показали хороший результат, действовали одной командой, как принято у нас в ДШВ (десантно-штурмовых войсках)", - рассказал участник команды старший лейтенант Алексей Чушкин. 

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Теги: Десантно-штурмовые войска, "The Cateran Yomp 2018", раненые ветераны, первое место, марш-бросок
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