Украинские дети подарили книгу Папе Римскому: фото

Папа римский Франциск Фото: Getty Images

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В подготовке "Книги Добра" участвовали более 300 тысяч детей и взрослых со всех уголков Украины

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Министр иностранных дел Павел Климкин и группа украинских детей встретились с Папой Римским Франциском во время совместной аудиенции в Ватикане. Об этом Климкин сообщил в Facebook.

«В Ватикане украинский день. Вместе с участниками проекта "Книга Добра" - детьми из разных уголков Украины - передали экземпляр уникального издания лично Папе Римскому Франциску. Видеть глаза детей, чья мечта осуществилась - фантастическое ощущение », - отметил он.

В подготовке "Книги Добра" участвовали более 300 тысяч детей и взрослых со всех уголков Украины, отметили в МИД. В книге собраны 50 реальных рассказов о добре и 50 рисунков, которые стали отражением детского видения человечности, искренности и сочувствия в повседневной жизни.

21 июня сообщалось, что Папа Римский Франциск считает, что популисты "создают психоз" вокруг вопроса миграции в то время, когда Европе нужно больше мигрантов для решения демографических проблем.