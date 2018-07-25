Украинские деятели искусства просят Сенцова прекратить голодовку

Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

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В письме к украинскому политзаключенному известные режиссеры, поэты, художники отметили, что в "ближайшем будущем все равно его освободят"

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Более 50 украинских деятелей искусства написали письмо украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову с просьбой прекратить голодовку. Текст письма опубликовал председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров у себя в Facebook.

Письмо подписали Лина Костенко и ее дочь Оксана Пахлевская, Иван Дзюба, Иосиф Зисельс, Юрий Щербак, Евгений Захаров, Юрий Андрухович, Иван Малкович, Андрей Курков, Сергей Жадан. Борис Херсонский, Сергей Тримбач, Николай Княжицкий, Юрий Макаров, Даниил Яневский, Леонид Финберг, Константин Сигов, Анна Шерман, Богдана Матияш, Валерий Пекар, Вахтанг Кебуладзе, Анна Рудык, Диана Клочко, Дмитрий Стус, Элеонора Соловей, Евгений Быстрицкий, Иван Шведов Ирина Славинская, Екатерина Рапай, Марьяна Савка, Матвей Вайсберг, Николай Рябчук, Михаил Ордовский, Наталья Чинарова, Наталья Заболотная, Наталья Старченко, Наташа Ласкина, Александр Ройтбурд, Александр Саврук, Алексей Панич, Алексей Синченко, Елена Стяжкина, Оля Гнатюк , Сергей Маслобойщиков, Сергей Проскурня, Тарас Возняк, Татьяна Терен, Янина Соколова, Борис Егиазарян, Евгений Черников, Римма Зюбина.

Приводим его полный текст:

"Дорогой Олег! Наше письмо, наше обращение к тебе родилось не сразу. Ты знаешь, что с самого начала объявления твоей голодовки все украинское общество подключилось к твоему требованию освободить всех заключенных, находящихся в российских тюрьмах. С уверенностью и с любовью к тебе говорим – и украинское общество, и государственные деятели Украины, и многие мировые политические и общественные деятели, в том числе и в России, подключились. И сегодня продолжаются мощные акции в поддержку твоего требования.

Дорогой наш родной человек, мы знаем, что, несмотря на тюремную закрытость, ты многое знаешь. Но мы здесь на свободе знаем о реальности сегодняшней мировой политики, которая нас заставляет набраться терпения и попросить у тебя об этом.

В украинском обществе бродило переживание: имеем ли мы право просить тебя остановить голодовку? Мы сильно волновались, мы не смели к тебе обратиться. С одной стороны, мы едины с тобой в твоем требовании.

С другой стороны, мы боимся за твою жизнь и за жизнь всех хлопцев. Все люди доброй воли и за рубежом, и в Украине поддерживают твою идею с требованием освободить всех. Но невольно весь мир обратился с требованием освободить Олега Сенцова. И в некоторых случаях даже позабыл суть твоего требования.

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В мире не так много людей такой воли, как ты. Мы знаем, что ты не любишь, когда о тебе говорят хорошее. Но такой волевой, крепкий духом человек нам нужен живым. Именно для того, чтобы продолжить дальнейшую борьбу за всех наших хлопцев, за которых ты готов жизнь положить. Ты нам нужен. Даже из тюрьмы ты смог объединить всех нас для этой борьбы.

Если не сейчас, то позже, в ближайшем будущем мы все равно освободим тебя. Мы – это Украина и многие-многие люди доброй сильной воли в цивилизованном мире. Мы тебя просим от имени всех нас. От имени всех, кто ценит жизнь и волю выше всего. Просим с почтением и с любовью к тебе. Низкий поклон твоей маме. Наша любовь к твоим деткам! Ради любви к ним, ради любви к нам, ради Бога просим тебя остановить голодовку. Настоятельно просим. Очень просим тебя!".

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье.

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.