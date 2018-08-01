Украинские олигархи требовали тайные платежи - адвокат Манафорта

Пол Манафорт (фото - Getty Images)

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В США вчера начался резонансный процесс над политтехнологом Януковича и его окружения, который в 2016 году был главой предвыборного штаба Трампа

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Защита Пола Манафорта - фигуранта "российского дела", политтехнолога Виктора Януковича и экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа - перенесла часть вины на украинских олигархов и бизнес-партнеров, с которыми работал их клиент. Об этом, комментируя начало суда, пишет сайт канала CNN.

Прокуроры считают, что во время работы в Украине американец сотрудничал с Януковичем, Сергеем Левочкиным, Ринатом Ахметовым и другими людьми из прошлой власти в окружении теперь уже экс-президента.

Адвокат Томас Зенле сказал, что Манафорт получал оплату от олигархов на тайные счета потому, что "они требовали, чтобы это было именно так".

Защита также пытается перенести часть обвинений с Манафорта на его бывшего соратника Ричарда Гейтса - якобы это он лгал и крал деньги. "Засунул руку в коробку с печеньем", - образно выразился Зенле.

В конце июля мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что получал предложения о сотрудничестве от Манафорта.

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В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Гейтса власти США выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. По данным расследующего "российское дело" Роберта Мюллера, Манафорт заработал в Украине за почти 10 лет более $60 млн, которые распределял по более чем 30 банковским счетам в трех странах.

Манафорта обвиняют по 18 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. В совокупности ему грозит до 305 лет тюрьмы. Он не признает себя виновным, хотя попытка опротестовать расследование Мюллера была неудачной.

15 июня суд в Вашингтоне принял решение о взятии под стражу Манфорта. Президент США Дональд Трамп назвал решение суда "несправедливым". Манафорт ждал суда в тюрьме им. Уильяма Тюрсдейла в Александрии, штат Вирджиния. Процесс начался 31 июля.